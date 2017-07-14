Региональный бюджет «поправился» до 37 миллиардов рублей

Комитет финансов Волгоградской области подвел итоги исполнения областного бюджета по состоянию на 1 июля 2017 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгоградару» со ссылкой на региональный комитет финансов, по сравнению с первым полугодием прошлого года доходы регионального бюджета увеличились на 0,8% (+ 296,2 млн. руб.), составив 37 миллиарда рублей, а если быть точнее, то 37 079,8 млн. рублей.

Между тем поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 4,3% (1,2 млрд руб.) и составило 26,7 млрд рублей. На 11,5% уменьшилось поступление налога на прибыль, а это - 8,6 млрд рублей. Из хорошей новости — это увеличение на 8,6% поступление налога на имущество организаций, что по деньгам «выливается» в сумму 3,7 млрд рублей, а также на 14,4% выросли доходы и от других налогов.

Расходы регионального бюджета относительно соответствующего периода 2016 года сократились на 4% и составили 38,7 млрд рублей.