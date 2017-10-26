В Волгограде одобрен проект областного бюджета на следующий год

На сегодняшних публичных слушаниях в Волгограде был одобрен проект закона «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». Его представил вице-губернатор Александр Дорждеев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, согласно прогнозу комитета экономики, в 2018 году запланированные доходы и расходы бюджета составят по 78,5 млрд рублей. Безвозмездные поступления оцениваются в 18,5 млрд рублей. Бюджет на 2019-2020 годы также предполагается сверстать как бездефицитный – с одинаковыми суммами доходов и расходов (77,4 млрд и 79,7 млрд рублей, соответственно).

Александр Дорждеев заявил, что Волгоградская область в следующем году должна будет «жить по средствам» и повышать эффективность расходов, но при этом пообещал, что затраты на социальную сферу существенно урезаться не будут. Вице-губернатор заверил, что очередная «оптимизация расходов» с целью сохранения на плаву якобы бездефицитного бюджета никак не повлияет на исполнение обязательств региона перед льготниками.

Среди приоритетных направлений финансирования в 2018 году заместитель главы региона выделил подготовку к 75-й годовщине контрнаступления под Сталинградом и проведению чемпионата мира по футболу, а также ряд других инфраструктурных проектов. Средства, выделяемые на ключевые отрасли экономики, – в первую очередь на сельское хозяйство, – сокращаться не будут. В бюджете предусмотрены статьи на финансирование 21 госпрограммы – они составляют 71,6 млрд рублей (91,2% от всех расходов региональной казны).

Теперь проект главного финансового документа региона поступит на рассмотрение депутатов облдумы.