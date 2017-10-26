Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде одобрен проект областного бюджета на следующий год
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82

В Волгограде одобрен проект областного бюджета на следующий год

Сегодня, 16:05ЭкономикаНикита ДробныФото: mir24.in.ua
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее