Совет Федерации одобрил закон о фонде долевого строительства

В минувший вторник Совет Федерации РФ одобрил закон, регулирующий деятельность компенсационного Фонда долевого строительства.

Закон о компенсационном фонде защиты участников долевого строительства Минстроем по поручению Президента России.

Как пояснили в пресс-центре Минстроя, этот фонд заменит собой механизм страхования ответственности застройщиков и защитит права дольщиков по новым объектам жилищного строительства. Деятельность фонда будет направлена также и на финансирование достройки объекта.

Согласно закону, ставка обязательных отчислений для застройщиков будет единой – 1,2 % от цены договора. В дальнейшем она может меняться, но не чаще одного раза в год и только на основании федерального закона.