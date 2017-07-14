Российский лес покупают китайцы и финны

За первую половину текущего года объём железнодорожных перевозок леса и пиломатериалов в России увеличился на 3%. Рост произошёл в основном за счёт перевозок внутри страны: экспорт леса, как отмечают эксперты, сокращается.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на аналитический центр «ТрансЛес», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт леса вырос совсем незначительно, всего на 1%. Основная часть грузов отправляется в Китай — 67% (на 9% больше, чем годом ранее). Второе место по объёму вагоноотправок занимает Финляндия (14%), но экспорт в эту страну, напротив, снизился на 15%.

Рост объёмов экспорта в Китай имеет вполне логичное объяснение: китайцы активно используют российский лес в строительстве. Однако из-за сложного положения в этой сфере велик риск, что в ближайшее время «Поднебесная» станет покупать меньше древесины в России. Не исключено, что Китай переориентируется на другие рынки и начнёт отдавать предпочтение лесу из Финляндии, Новой Зеландии и США.

По данным Национального бюро статистики Китая, происходит замедление темпов роста рынка недвижимости — продажи за первое полугодие 2017 года увеличились на 16%, в прошлом году за тот же период это значение составило 28%. Столь бурному росту способствовал инвестиционный спрос, образовавшийся после обвала фондового рынка Китая летом 2015 года. Как следствие, с новой силой начала появляться угроза критического роста пузыря на рынке недвижимости. Для охлаждения рынка китайские власти в конце прошлого года начали вводить ограничительные меры и ужесточили условия кредитования для покупателей недвижимости. В результате снизился темп роста не только продаж, но и темп роста закладок новых домов с 15% до 10%. Начали стабилизироваться цены на недвижимость. Индекс цен на жильё в Китае, рассчитываемый агентством Thomson Reuters, показывает замедление темпов роста. Виток роста цен, начавшийся в октябре 2015 года, достиг пика в ноябре 2016 со значением в 12,6%, к июню 2017 года значение опустилось до 10,2%, произошло шестое подряд месячное замедление роста. В развитии рынка недвижимости Китая явно прослеживается движение по синусоиде и, по всей видимости, сейчас мы находимся в начале движения вниз.Аналитический центр "ТрансЛес"

При этом объём транспортировки леса и пиломатериалов внутри России за первое полугодие увеличился на 5%, в первую очередь за счёт роста поставок сырья на целлюлозно-бумажные предприятия. Российская промышленность продолжает наращивать объёмы производства: за полгода заметно выросли объёмы выпуска пиломатериалов (на 8,2%), ДСП (на 14%), ДВП ( на 15%), а также целлюлозно-бумажной продукции (+1,3%) и фанеры (на 0,3%).