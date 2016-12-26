Государственная информационная система ЖКХ подверглась «апгрейду»
Сегодня, 15:10ЭкономикаНаталья ЖурбинаФото: hibiny.com
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Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, обновление затронуло такой функционал, как, к примеру, предоставление пользователям возможность аннулирования ошибочной информации в реестре объектов жилищного фонда.
Также в обновленной версии реализованы сервисы для загрузки и выгрузки законов и нормативно-правовых актов, внесены изменения в формы платежного документа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498.
Вся максимально полная информация об изменениях размещена на сайте ГИС ЖКХ в разделе «Регламенты и инструкции». Здесь есть и обновленные технологические инструкции, и руководство пользователя, и учебники, и шаблоны, и другая информация.
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