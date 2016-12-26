Государственная информационная система ЖКХ подверглась «апгрейду»

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, обновление затронуло такой функционал, как, к примеру, предоставление пользователям возможность аннулирования ошибочной информации в реестре объектов жилищного фонда.

Также в обновленной версии реализованы сервисы для загрузки и выгрузки законов и нормативно-правовых актов, внесены изменения в формы платежного документа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498.