Мукомолы Санкт-Петербурга обвиняют ОЗК в перебоях с поставками зерна

Из-за активного экспорта зерна мукомольные предприятия Санкт-Петербурга столкнулись с дефицитом сырья. Вагоны с пшеницей просто не доходят до переработчиков.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новые Известия», о грозящей «северной столице» нехватке хлеба и перспективе роста цен местные власти уже уведомили вице-премьера Аркадия Дворковича. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что из-за больших объёмов экспорта зерна городские мукомолы не могут получить вагоны для его транспортировки. Из-за этого поставки сырья сокращаются, его себестоимость растёт, а предприятия могут просто прекратить работу. При этом регионы, традиционно снабжающие зерном Санкт-Петербург, — Новосибирская, Омская, Оренбургская, Саратовская и Самарская области, — вошли в список приоритетных по его экспорту по железной дороге.

Хотя в прошлом году компания ОЗК приобрела около трёх тысяч инновационных вагонов для обеспечения «продовольственной безопасности», информации о том, направлены ли они в помощь Петербургу, на данный момент нет. На рынке перевозок сейчас доминирует «Русагротранс»; его цены регулярно мониторит ФАС, благодаря чему они ниже, чем у других компаний. Поэтому основную борьбу мукомолы ведут именно за вагоны «Русагротранса». К тому же небольшие компании неохотно обеспечивают внутренние перевозки — это не приносит существенного дохода, и мелкие участники рынка вынуждены повышать цены на свои услуги. В связи с этим Минтранс рассматривает возможность ввести регулирование цен и в отношении недоминирующих операторов, а также установить штрафы за простой вагонов.

В администрации Петербурга также отметили, что город может попасть в список приоритетных направлений для отгрузки зерна. Тогда заявки на подачу вагонов в этом направлении будут рассматривать в приоритетном порядке.

Эксперты связывают проблему с нехваткой локомотивов и традиционно низкой скоростью отгрузки зерна с элеваторов в Поволжье и Центральной России. При этом с июля по сентябрь текущего года объём железнодорожных перевозок пшеницы увеличился на 88%.

В то время как Санкт-Петербург страдает от дефицита зерна, в главных аграрных регионах страны наблюдается его избыток. Элеваторы и хлебоприёмники оказались не готовы к рекордному урожаю в 133 млн тонн. Представители сельскохозяйственных предприятий обвиняют АО «Объединённая зерновая компания» в том, что перевозчиков не обеспечили транспортом, а также не предусмотрели дополнительные площади для хранения собранного зерна.