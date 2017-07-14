Волгоградским бизнесменам расскажут о налогообложении в экспорте

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет промышленности и торговли, записаться на программу могут как опытные экспортёры, так и те предприниматели, которые только планируют выйти на зарубежные рынки. Курс разработан в соответствии с пожеланиями самих бизнесменов – многие из них просили специалистов РЭЦ прояснить отдельные тонкости и нюансы экспортного налогообложения.
Представителей волгоградского делового сообщества научат минимизировать финансовые риски, рассчитывать экономику экспортных проектов с учётом налоговой нагрузки и грамотно вести диалог с налоговыми органами. Отдельная лекция будет посвящена государственной поддержке «ускоренного» возврата НДС.
Обучающая программа стартует в августе. Её можно будет пройти как очно, так и дистанционно. За подробностями предпринимателям советуют обращаться в Облпромторг.