Волгоградским бизнесменам расскажут о налогообложении в экспорте

Российский экспортный центр (РЭЦ) продолжает проводить специальные курсы для предпринимателей Волгоградской области. В ближайшее время представители малого и среднего бизнеса смогут пройти обучение по программе «Налоговые аспекты экспортной деятельности».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет промышленности и торговли, записаться на программу могут как опытные экспортёры, так и те предприниматели, которые только планируют выйти на зарубежные рынки. Курс разработан в соответствии с пожеланиями самих бизнесменов – многие из них просили специалистов РЭЦ прояснить отдельные тонкости и нюансы экспортного налогообложения.

Представителей волгоградского делового сообщества научат минимизировать финансовые риски, рассчитывать экономику экспортных проектов с учётом налоговой нагрузки и грамотно вести диалог с налоговыми органами. Отдельная лекция будет посвящена государственной поддержке «ускоренного» возврата НДС.