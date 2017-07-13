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Волгоградская область стала экспортировать больше минералов и алюминия
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Волгоградская область стала экспортировать больше минералов и алюминия
Сегодня, 10:58ЭкономикаНикита ДробныФото: mmdcomex.com.br
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