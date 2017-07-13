Волгоградская область стала экспортировать больше минералов и алюминия

За первые пять месяцев текущего года внешнеторговый оборот Волгоградской области превысил 830 млн долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 14%.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, основной вклад в увеличение экспорта внесли предприятия химической и металлургической промышленности. Наиболее активно с зарубежными покупателями сотрудничают ГК «Никохим», ПАО «Волжский Оргсинтез», ЗАО «Газпром Химволокно», АО «Силд Эйр Каустик», Волгоградский алюминиевый завод и ряд других индустриальных организаций.

По сравнению с началом прошлого года Волгоградская область стала поставлять за рубеж на 29% больше химической продукции. Экспорт минеральной продукции вырос на 21%, экспорт алюминия и изделий из него – на 15%.