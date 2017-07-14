В российских поездах на билетах стали указывать все доступные услуги

Глядя на свой билет, пассажир может узнать, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября), биотуалетом, предоставляется ли комплект постельного белья или питания, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД.
Кроме того, пиктограммы также указывают, можно ли в вагоне провозить с собой мелких домашних животных.
Также в РЖД изменили формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.
В ПривЖД отметили, что на электронных билетах тоже станут печатать пиктограммы о наличии гарантированных услуг. Но это планируется начать только осенью этого года.