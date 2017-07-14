В российских поездах на билетах стали указывать все доступные услуги

Начиная с июля этого года, на билетах поездов дальнего следования РЖД теперь в виде пиктограмм будет отображаться информация о доступных в поездке гарантированных услугах.

Глядя на свой билет, пассажир может узнать, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября), биотуалетом, предоставляется ли комплект постельного белья или питания, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД.

Кроме того, пиктограммы также указывают, можно ли в вагоне провозить с собой мелких домашних животных.

Также в РЖД изменили формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.