Россияне начнут отправлять банкам селфи

Для клиента это значит лишь одно - никаких лишних походов в отделение и пустой траты времени. Достаточно лишь сфотографировать странички паспорта, а затем себя на цифровое устройство. Набор электронных документов клиент отправляет через Интернет на единый почтовый адрес или иные удаленные каналы связи.
Поступившие изображения обрабатываются, сверяются. Готовый результат через 0,5 секунд. С механизмами системы ознакомились эксперты кибербезопасности. По мнению специалистов, проблемы с незащищенностью могут возникнуть из-за снимков, сделанных с помощью дешевых смартфонов или при использовании различных режимов обработки фотографий, пишут «Известия».
В качестве защиты от мошенников предлагается запрос пароля и SMS-подтверждение операций.
Планируется, что переоборудование банков начнется сразу же после запуска Национальной биометрической платформы. Последнюю начнут тестировать в конце июля.