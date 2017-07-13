Россияне начнут отправлять банкам селфи

В ближайшие 2 года российские банки планируют ввести систему идентификации клиентов по селфи. Пока что известно о четырех кредитных организациях, решивших работать с биометрическими сервисами, руководство трех еще в раздумье.

Для клиента это значит лишь одно - никаких лишних походов в отделение и пустой траты времени. Достаточно лишь сфотографировать странички паспорта, а затем себя на цифровое устройство. Набор электронных документов клиент отправляет через Интернет на единый почтовый адрес или иные удаленные каналы связи.

Поступившие изображения обрабатываются, сверяются. Готовый результат через 0,5 секунд. С механизмами системы ознакомились эксперты кибербезопасности. По мнению специалистов, проблемы с незащищенностью могут возникнуть из-за снимков, сделанных с помощью дешевых смартфонов или при использовании различных режимов обработки фотографий, пишут «Известия».

В качестве защиты от мошенников предлагается запрос пароля и SMS-подтверждение операций.