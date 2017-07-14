Главы районов Волгоградской области обсудили развитие экономики

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, совет проходил под председательством вице-губернатора Александра Сивакова. Заместитель главы региона подчеркнул, что для интенсивного развития муниципальных районов органы местного самоуправления должны работать в тесном контакте с областными властями и федеральными ведомствами.
– Особое внимание необходимо уделить вопросу благоустройства территории, а также работе с гражданами и организации информационно-разъяснительной работы среди населения, – отметил Александр Сиваков.
Напомним, в этом году девяносто центральных усадеб в муниципальных районах Волгоградской области получили по 3 млн рублей в соответствии с новой программой благоустройства поселений. Эти деньги пойдут на формирование комфортной городской среды в райцентрах.