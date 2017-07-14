Главы районов Волгоградской области обсудили развитие экономики

В Волгоградской области прошёл экономический совет руководителей муниципальных районов. На нём обсуждались вопросы, связанные с пополнением местных бюджетов и развитием потребительского рынка.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, совет проходил под председательством вице-губернатора Александра Сивакова. Заместитель главы региона подчеркнул, что для интенсивного развития муниципальных районов органы местного самоуправления должны работать в тесном контакте с областными властями и федеральными ведомствами.

– Особое внимание необходимо уделить вопросу благоустройства территории, а также работе с гражданами и организации информационно-разъяснительной работы среди населения, – отметил Александр Сиваков.