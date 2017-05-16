Специалисты Росреестра проконсультируют волгоградских предпринимателей
Сегодня, 13:42ЭкономикаФото: economics.volgograd.ru
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30 мая с 10.00 до 14.00 в Центре развития бизнеса специалисты Росреестра проведут бесплатные консультации с представителями малого и среднего бизнеса.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, предпринимателей проконсультируют по вопросам государственной регистрации жилой и нежилой недвижимости, а также разъяснят, какой перечень документов понадобится, сколько времени займет процедура госрегистрации.
К слову, на площадке Центра для оказания помощи предпринимательскому сообществу консультации предпринимателей по вопросам развития бизнеса проводятся регулярно.
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