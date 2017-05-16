По прогнозам Сбербанка доллар в конце года будет стоить 58 рублей
Сегодня, 07:42ЭкономикаФото: me-forum.ru
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Ранее прогноз Сбербанка был менее радужным. Финансисты предполагали, что 1 американский доллар будет стоить аж 64 рубля.
На этой неделе опубликован доклад Всемирного банка, в котором отмечается, что Россия вышла из кризиса. И случилось это благодаря подросшим ценам на нефть и макроэкономической стабильности.
При этом специалисты международной финансовой организации понизили прогноз по росту российского ВВП до 1,3% в 2017 году и до 1,4% в 2018 году.
Как сообщает ТАСС в этом вопросе финансисты Всемирного банка практически солидарны с директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлией Цепляевой, которая прогнозирует рост ВВП в России в этом году на 1,2%.
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