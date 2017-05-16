По прогнозам Сбербанка доллар в конце года будет стоить 58 рублей

Ранее прогноз Сбербанка был менее радужным. Финансисты предполагали, что 1 американский доллар будет стоить аж 64 рубля.

На этой неделе опубликован доклад Всемирного банка, в котором отмечается, что Россия вышла из кризиса. И случилось это благодаря подросшим ценам на нефть и макроэкономической стабильности.

При этом специалисты международной финансовой организации понизили прогноз по росту российского ВВП до 1,3% в 2017 году и до 1,4% в 2018 году.