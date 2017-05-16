Государственный долг Волгоградской области составляет 55 миллиардов рублей

Региональный комитет финансов подготовил анализ исполнения бюджета на 1 мая, сравнив данные с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Региональный комитет финансов подготовил анализ исполнения бюджета по состоянию на 1 мая, сравнив данные с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Соответствующее информационное сообщение опубликовано на официальном сайте комитета финансов Волгоградской области.

Итак, доходы региона сократились на 1,5%, что в денежном выражении составило 370 млн рублей, естественно со знаком «минус». Также уменьшилось поступление налоговых и неналоговых доходов - на 7,0%. В рублевом выражение снижение произошло на 1 млрд 345 млн. Всего же первые 4 месяца налоговые и неналоговые доходы составили 17 млрд 986 млн рублей.

В 2017 году объем поступлений налога на прибыль составил 5 784,6 млн рублей. Это на 19,4% стло меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления по данному виду налогов в рублевом эквиваленте уменьшились на 1 млрд 389 млн рублей.

А вот поступления от НДФЛ выросли, правда, всего на 83,6 млн. рублей.