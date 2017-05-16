500 предпринимателей Волгограда встретились с представителями власти

В Волгограде завершились встречи представителей бизнес-сообщества различных районов города с представителями областной и городской администраций.

Завершающая такая встреча прошла в Красноармейском районе. На ней предприниматели поднимали вопросы долгосрочной аренды муниципальных земель, пересмотра коэффициентов расчета арендной платы при благоустройстве городских территорий, расширения рынков сбыта своей продукции и поддержки местных товаропроизводителей, организация работы ярмарок, сезонной торговли.

Самым актуальным на сегодняшний день вопросом стали изменения в работе нестационарных объектов. Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, в результате диалога принято решение о пересмотре базового тарифа за размещение павильонов. Планируется, что стоимость за квадратный метр снизится с 350 рублей до 250 рублей.

Кроме того, есть договоренности с ресурсоснабжающими организациями о сокращении сроков подключения к городским сетям водоснабжения и электросетям. Однако с учетом недавней трагедии со взрывом газа в жилом доме №60 по проспекту Университетский, по поручению губернатора Волгоградской области будет усилен контроль за подключением к коммуникациям.

В целом, за три прошедшие недели в диалоге с властями приняли участие около 500 волгоградских предпринимателей.