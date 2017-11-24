Крымские бизнесмены до сих пор адаптируются к российским законам

После присоединения Крыма местные представители малого бизнеса до сих пор не полностью адаптировались к реалиям российского законодательства. При этом в республике действуют более 86 тысяч малых и средних предпринимателей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты РФ, в кулуарах форума «Дни делового Крыма в Москве» президент ТПП Сергей Катырин назвал республику «исключительной территорией России» по количеству малых и средних компаний. В этом году их инвестиции составили 27 млрд рублей — это в пять раз больше прошлогоднего показателя.

По словам Сергея Катырина, малый бизнес Крыма до сих пор приспосабливается к изменившимся правовым нормам на полуострове. Особенно тяжело адаптируются индивидуальные предприниматели.

В Крыму теперь заметно более сложная система законодательства, чем была раньше, освоить её буквально с нуля весьма непросто, но другого пути нет.Сергей Катырин, президент ТПП РФ

При этом глава российской торгово-промышленной палаты выразил уверенность в том, что экономические показатели по работе малых и средних компаний в Крыму продолжат расти. По его мнению, это произойдёт за счёт легализации теневого бизнеса: те предприниматели, которые сейчас на полулегальных основаниях сдают жильё туристам, перейдут на работу по недорогим патентам.

Говоря про отношения с западными партнерами, Сергей Катырин заявил, что инвестиции в экономику Крыма для «крупных компаний это серьезный вопрос».

- Боятся попасть под санкции сами компании и банки, которые инвестируют в Крым, - заявил Сергей Катырин программе «Бизнес-Вектор» (РБК). - Поэтому, когда зарубежным инвесторам очень хочется «приземлиться» здесь, они начинают искать обходные пути, действовать через подставные юрлица и другие страны. Мы можем только рекомендовать тех, кто является надежным партнером. Российская ТПП, Крымская торгово-промышленная палата могут гарантировано сказать, что «мы вот этого партера знаем, вместе с ним можно работать».