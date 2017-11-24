Инвесторам компенсируют вложения в волгоградские долгострои

Инвесторам, готовым завершить возведение проблемных жилых комплексов в Волгограде, могут предоставить компенсации за подсоединение домов к инженерным коммуникациям. Такую возможность рассматривают депутаты Волгоградской областной Думы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, с помощью такой меры планируется поощрить добросовестные компании, помогающие в решении проблемы обманутых дольщиков. Законопроект, который накануне обсуждали в думском комитете жилищной политики, предусматривает выделение 100 млн рублей из областного бюджета на выплату компенсаций застройщикам уже в этом году. Ещё 126 млн рублей на те же цели заложены в проекте бюджета на 2018 год.

По мнению депутатов, субсидии позволят улучшить положение дольщиков и помогут социально ответственным представителям бизнеса. Председатель профильного комитета Облдумы Юрий Корбаков отметил, что такая мера поддержки в этом году используется впервые.