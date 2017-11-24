Инвесторам компенсируют вложения в волгоградские долгострои
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, с помощью такой меры планируется поощрить добросовестные компании, помогающие в решении проблемы обманутых дольщиков. Законопроект, который накануне обсуждали в думском комитете жилищной политики, предусматривает выделение 100 млн рублей из областного бюджета на выплату компенсаций застройщикам уже в этом году. Ещё 126 млн рублей на те же цели заложены в проекте бюджета на 2018 год.
По мнению депутатов, субсидии позволят улучшить положение дольщиков и помогут социально ответственным представителям бизнеса. Председатель профильного комитета Облдумы Юрий Корбаков отметил, что такая мера поддержки в этом году используется впервые.
На том же заседании парламентарии обсудили поправки к региональному бюджету на следующий год. В частности, речь шла о выделении дополнительных 70 млн рублей на выплату зарплат работникам бюджетных учреждений сферы ЖКХ и строительства.
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