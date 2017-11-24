Губернатор посоветовал не бояться замены троллейбусов на электробусы

Власти региона не исключают постепенную замену троллейбусного парка в Волгограде на электробусы, которые сегодня выпускает группа компаний «Волгабас».

В пятницу на открытии нового научно-производственного комплекса на волжском предприятии машиностроительного холдинга глава Волгоградской области Андрей Бочаров затронул эту тему. Он отметил, что сейчас в области практически не осталось скептиков, которые не видели перспектив для производства электробусов.

«Прошло время, и теперь понятно, что электробус – правильная модель, выбранная для развития транспорта, в том числе в Волгоградской области. Когда представлен был план, мы не стеснялись, говорили, что для нас стоит амбициозная задача на сегодняшний день со временем заменить наш троллейбусный парк электробусами. Ее не надо стесняться, ее не надо бояться. Потому что он (электробус – прим. ред.) является эффективным, комфортным, безопасным, перспективным транспортом будущего», – пояснил Андрей Бочаров.

В этом году завод выпустил порядка 30 электробусов. Машина позволяет без дополнительной зарядки проезжать более 200 километров – столько отрабатывает на маршруте обыкновенный троллейбус или автобус. Впереди – зимние испытания, которые должны показать выносливость машины.

Однако, хваля новый транспорт, власти региона пока не готовы на крупные заказы – рыночная стоимость одной машины пока находится в пределах 30 млн рублей. Для сравнения, цена нового троллейбуса - около 7 млн. рублей.

Андрей Бочаров отметил, что высокая себестоимость продукции – пока главный критерий, который может тормозить закупку электробусов для Волгограда и области. Глава региона рекомендовал «Волгабасу» за счет расширения кооперационных связей с другими местными предприятиями добиться снижения стоимости продукции.