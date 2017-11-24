«ЭР-Телеком Холдинг» приобрел «Коламбию Телеком»

АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявляет о завершении сделки по приобретению 100% компании ООО «Коламбия Телеком», одного из крупнейших волгоградских провайдеров.

Объединение приведет к усилению позиции холдинга на территории Волгограда, в том числе позволит занять лидирующую позицию на рынке широкополосного доступа в интернет в сегменте b2b.

«Коламбия Телеком» работает под брендами «Коламбия Телеком» и NextOne c 2001 года, предоставляя жителям Волгограда услуги местной телефонной связи, а также доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет, IPTV и др. Оператор обслуживает 39 тыс. физических лиц и более 2 тыс. корпоративных клиентов. Оптико-волоконная сеть охватывает большую часть города.

В результате сделки доля объединенного оператора на рынке ШПД в сегменте b2b составит более 40%, что позволит увеличить масштаб бизнеса «ЭР-Телеком» практически в 2 раза. Компания укрепит лидирующие позиции на рынке ШПД и рынке ТВ в сегменте b2c. Провайдеры объединят свои ресурсы для предоставления качественного клиентского сервиса, а также передовых телекоммуникационных услуг и решений, которые будут доступны клиентам обеих компаний.

«Приобретение «Коламбия Телеком» соответствует нашей стратегии долгосрочного роста. Присоединение актива позволит усилить позицию «ЭР-Телекома» на рынке широкополосного доступа в интернет в b2b- и b2c-сегментах в Волгограде. Этот шаг расширит возможности для предоставления клиентам высококачественных услуг и придаст дополнительный импульс росту бизнеса компании», – комментирует директор филиала «Дом.ru» в Волгограде Иван Ягупов.