Андрей Бочаров: «Волгабас» даст возможность раскрыть потенциал региона»

В пятницу, 24 ноября, в Волжском на территории завода «Волгабас» состоялось открытие нового научно-производственного комплекса по выпуску шасси и автобусов среднего класса.

Предприятие расширило производство в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке Администрации Волгоградской области. Еще в прошлом году завод прошел отбор на предоставление инвестиций по проекту стоимостью 1,5 млрд рублей.

В итоге появился новый цех, оснащенный оборудованием с высокой степенью автоматизации. Руководство предприятия уже объявило, что мощность комплекса составляет до 1000 автобусов и шасси в год.

Именно выпуск собственных шасси позволит ускорить производственный процесс и выполнять крупные заказы в сжатые сроки. Здесь будет проходить сборка 10-метровых автобусов среднего класса, которые, как оказалось, очень востребованы в небольших городах. В собственные научные разработки завод инвестировал уже более 50 миллионов, заявив о серьезности своих намерений наращивать производство.

«Мы хотим, чтобы Волгоградская область стала крупнейшим центром машиностроения Юга России и всей страны. Планируем активно интегрировать местный малый и средний бизнес, вузы и колледжи», – рассказал генеральный директор ООО «Бакулин Моторе Групп» Алексей Бакулин.

По мнению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, реализация крупного инвестпроекта должна позволить раскрыть промышленный потенциал региона. Он призвал директоров предприятий, присутствовавших на открытии комплекса, налаживать кооперационные связи. «Волгабас» он назвал интегратором, которые сможет обеспечить местных производителей крупными заказами, а взамен получать для себя комплектующие высокого качества, но по более низкой стоимости. И такое сотрудничество, считает глава региона, должно стать примером для других промышленников.

«Основная сейчас для нас задача – развитие промышленности Волгоградской области. И надо проводить масштабную модернизацию тех предприятий, которые являются на сегодняшний день основой нашей экономики. Для этого мы обязаны с вами создать условия для использования кооперационных связей на максимальном уровне на территории региона».