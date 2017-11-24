Андрей Бочаров пообещал принять меры к заводу, портящему воздух в Волжском

В пятницу в рамках визита на автобусный завод в городе Волжском губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с молодыми специалистами только что открытого научно-технического центра. Но речь шла не только о наращивании промышленного потенциала региона, но и как при этом не загрязнять окружающую среду.

Когда губернатор спросил, какие к нему есть вопросы, одна из сотрудниц предприятия, несмотря на снисходительные улыбки окружающих, заявила, что ее интересует, будут ли приниматься какие-то шаги для улучшения экологии в Волжском.

Разумеется, имелись в виду выбросы с местных предприятий, из-за которых горожанам порой нечем дышать. Такая ситуация, например, была в середине июля этого года. Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», тогда только за один вечер в городскую службу охраны окружающей среды (МБУ «СООС») поступило более 50 жалоб на неприятный запах. Как оказалось, не напрасно. На одном из экологических постов в новой части города специалисты зафиксировали серьезные превышения предельно допустимой концентрации сероводорода – в среднем 0,0282 мг/м3 (3,5 ПДК).

К вопросу работницы волжского предприятия Андрей Бочаров отнесся с пониманием, отметив, что, к сожалению, деятельность ряда промышленных компаний на территории Волгоградской области до сих пор не соответствуют определенным экологическим критериям. Хотя с целью улучшения ситуации власти региона с ними постоянно ведут работу.

Глава региона в пример поставил Волжский абразивный завод, руководство которого, по его словам, несмотря на большие сложности, вкладывает огромные средства в процесс очистки. Со временем здесь хотят добиться того, чтобы даже рядом с заводом его присутствие не ощущалось.

Однако, как отметил губернатор, есть в Волжском и отрицательные примеры.