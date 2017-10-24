В Волгограде за минувшую неделю выросла цена на дизельное топливо

Стоит отметить, что по итогам мониторинга не были зафиксированы колебания цен на автомобильный бензин. Стоимость АИ-92 (АИ-93 и т.п.) осталась на прежнем уровне - 37 руб. 82 коп. за литр, АИ-95 – 41 руб. 08 коп.

До этого повышение стоимости этого вида топлива отмечалось 2 октября. Тогда средняя цена была на уровне 37 руб. 94 коп.

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