В Волгограде за минувшую неделю выросла цена на дизельное топливо
Сегодня, 12:05ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: spokoino.ru
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Сотрудники Волгоградстата в очередной раз зафиксировали повышение стоимости дизельного топлива в областном центре.
Согласно результатам еженедельного мониторинга средних цен на нефтепродукты, по состоянию на 23 октября 1 литр дизтоплива теперь стоит 38 руб. 06 коп. (+12 копеек), сообщает пресс-служба Волгоградстата.
До этого повышение стоимости этого вида топлива отмечалось 2 октября. Тогда средняя цена была на уровне 37 руб. 94 коп.
Стоит отметить, что по итогам мониторинга не были зафиксированы колебания цен на автомобильный бензин. Стоимость АИ-92 (АИ-93 и т.п.) осталась на прежнем уровне - 37 руб. 82 коп. за литр, АИ-95 – 41 руб. 08 коп.
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