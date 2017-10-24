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В Волгограде за минувшую неделю выросла цена на дизельное топливо
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В Волгограде за минувшую неделю выросла цена на дизельное топливо

Сегодня, 12:05ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: spokoino.ru
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