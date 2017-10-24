В торгово-промышленной палате обсудили экономическую интеграцию

В Российской торгово-промышленной палате состоялось заседание комитета по интеграции. На нём шла речь о развитии Евразийского экономического союза и проблемах, препятствующих объединению рынков.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на программу «Бизнес-вектор» канала РБК, пока что Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия, остаётся во многом формальным объединением. Свободное перемещение капитала, рабочей силы, товаров и услуг, ради которого и создавался союз, пока что существует только на бумаге.

По словам главы профильного комитета ТПП РФ Андрея Спартака, на сегодняшний день интеграция замедлилась: государства, входящие в экономическое объединение, сосредоточились на внутренних проблемах, а не на развитии сотрудничества. В итоге ни предприниматели, ни простые граждане стран ЕАЭС чаще всего не видят никакой пользы от членства в союзе.

– Сейчас главная задача нашей интеграции, чтобы плюсы от этого процесса почувствовали широкие слои предпринимателей, население, учёные, университеты. Чтобы интеграция спустилась к людям. Я думаю, что могут быть приняты меры, связанные с созданием специального режима для кооперации, специальные правила происхождения для кооперационной продукции, – отметил Андрей Спартак.

Как отметил глава комитета, меры поддержки кооперации позволили бы упростить попадание товаров на рынок и допустить участие их производителей в госзакупках. Также эксперты ТПП рекомендовали расширить полномочия Евразийской экономической комиссии в области технического и гуманитарного сотрудничества.

С точки зрения директора института международной экономики Александра Кнобеля, государства, входящие в ЕАЭС, должны выработать единую позицию в переговорах с другими странами. Эксперт также предупредил, что укрепление интеграции не обойдётся без потерь для предпринимателей.

– Мы все хотим повышать конкуренцию внутри интеграционного объединения, но промышленники участников, естественно, не хотят роста конкуренции на своей территории. И поскольку всем со всеми всегда бывает трудно договориться, то нужна политическая воля руководства для того, чтобы эти потери отдельных участников вывести за скобки и принять решение, которое будет обеспечивать повышение общего благосостояния экономического союза, – пояснил Александр Кнобель.