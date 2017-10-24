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Таможенники РФ обещают к 2020 году автоматизировать регистрацию деклараций
Сюжеты:
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Таможенники РФ обещают к 2020 году автоматизировать регистрацию деклараций

Сегодня, 09:21ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: vch.ru
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