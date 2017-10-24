Таможенники РФ обещают к 2020 году автоматизировать регистрацию деклараций

В течение трех лет в России количество таможенных пунктов, которых насчитывается сегодня 672, должно быть сокращено до 16 центров электронного декларирования.

Как сообщает программа РБК «Бизнес вектор», такую задачу перед своим ведомством поставил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. О скором переходе на электронный вид работы он рассказал во время делового завтрака в Торгово-промышленной палате РФ в рамках цикла «Встречи на Ильинке», сообщила программа РБК «Бизнес вектор».

На встрече с предпринимателями гость сообщил, что у ФТС на сегодняшний день уже есть 90 информационных ресурсов. Появился такой сервис, как «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности», в котором зарегистрировано почти 128 тысяч пользователей.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

При участии бизнеса и представителей ТПП РФ принята программа развития Федеральной таможенной службы до 2020 года «10 шагов навстречу бизнесу». Один из ее пунктов – максимальный переход на регистрацию деклараций в автоматическом режиме.

Мы поставили перед собой достаточно амбициозные задачи и прописали, что к 2020 году у нас в автоматическом режиме будут регистрироваться 99% деклараций. И 80% деклараций – выпускаться в автоматическом режиме. Это значит, что мы существенным образом ускорим таможенное оформление. Причем, я обговорю, для безрисковых поставок.Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин

Работая с заграничными партнерами, российских предпринимателей, конечно же, беспокоит, чтобы их интересы были учтены при совершенствовании таможенного администрирования, принятие нового кодекса ЕАЭС и по другим вопросам, связанным с ФТС. Именно для этого на состоявшейся встрече между Торгово-промышленной палатой РФ и федеральной таможенной службой было заключено соглашение о взаимодействии. Стоит отметить, что ранее аналогичный документ стороны подписывали в 2005 году.

Видео Видео: фрагмент программы «Бизнес-вектор» на канале РБК, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

В документе прописаны основные направления нашей деятельности. Это анализ той работы, которую мы ведем по выдаче сертификатов происхождения. Это наша работа по карнетам*, которая очень тесно связана с таможней. Все, что ввозится и беспошлино вывозится, в том числе ваша аппаратура журналистская, реквизиты театральные. Вся работа, конечно, идет в тесном контакте с таможней, потому что они по этим карнетам впускают, выпускают, а мы являемся гарантирующей ассоциацией. Естественно, мы говорим об электронном декларировании и многих других вопросах, которые связаны с перемещением грузов как за пределы страны, так и ввоз сюда.Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин

В ходе бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате стало известно, что 25 октября в День таможенника Российской Федерации между участниками внешнеэкономической деятельности будет подписан еще один документ – хартия о добросовестной работе.