Таможенники РФ обещают к 2020 году автоматизировать регистрацию деклараций
Как сообщает программа РБК «Бизнес вектор», такую задачу перед своим ведомством поставил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. О скором переходе на электронный вид работы он рассказал во время делового завтрака в Торгово-промышленной палате РФ в рамках цикла «Встречи на Ильинке», сообщила программа РБК «Бизнес вектор».
На встрече с предпринимателями гость сообщил, что у ФТС на сегодняшний день уже есть 90 информационных ресурсов. Появился такой сервис, как «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности», в котором зарегистрировано почти 128 тысяч пользователей.
При участии бизнеса и представителей ТПП РФ принята программа развития Федеральной таможенной службы до 2020 года «10 шагов навстречу бизнесу». Один из ее пунктов – максимальный переход на регистрацию деклараций в автоматическом режиме.
Мы поставили перед собой достаточно амбициозные задачи и прописали, что к 2020 году у нас в автоматическом режиме будут регистрироваться 99% деклараций. И 80% деклараций – выпускаться в автоматическом режиме. Это значит, что мы существенным образом ускорим таможенное оформление. Причем, я обговорю, для безрисковых поставок.Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин
Работая с заграничными партнерами, российских предпринимателей, конечно же, беспокоит, чтобы их интересы были учтены при совершенствовании таможенного администрирования, принятие нового кодекса ЕАЭС и по другим вопросам, связанным с ФТС. Именно для этого на состоявшейся встрече между Торгово-промышленной палатой РФ и федеральной таможенной службой было заключено соглашение о взаимодействии. Стоит отметить, что ранее аналогичный документ стороны подписывали в 2005 году.
В документе прописаны основные направления нашей деятельности. Это анализ той работы, которую мы ведем по выдаче сертификатов происхождения. Это наша работа по карнетам*, которая очень тесно связана с таможней. Все, что ввозится и беспошлино вывозится, в том числе ваша аппаратура журналистская, реквизиты театральные. Вся работа, конечно, идет в тесном контакте с таможней, потому что они по этим карнетам впускают, выпускают, а мы являемся гарантирующей ассоциацией. Естественно, мы говорим об электронном декларировании и многих других вопросах, которые связаны с перемещением грузов как за пределы страны, так и ввоз сюда.Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
В ходе бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате стало известно, что 25 октября в День таможенника Российской Федерации между участниками внешнеэкономической деятельности будет подписан еще один документ – хартия о добросовестной работе.
*Для справки: карнет – таможенное разрешение на провоз груза через границу автомобильным транспортом при минимальных формальностях.
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