Оборот розничной торговли в Волгоградской области вырос незначительно

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, среднедушевой оборот розничной торговли на каждого жителя области оценивается в 67 тысяч рублей. Все перечисленные показатели за год увеличились незначительно.
Оборот предприятий общепита в регионе за первые шесть месяцев года составил 5,2 млрд рублей и вырос на 4,1%. В среднем каждый житель области тратит в заведениях общественного питания немногим больше двух тысяч рублей в месяц.
Напомним, по большинству экономических показателей Волгоградская область признана одной из худших в федеральном округе. В регионе самый низкий индекс промышленного производства среди субъектов ЮФО, а по уровню средних зарплат и реальных доходов населения он уступает даже соседней Астраханской области.