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Оборот розничной торговли в Волгоградской области вырос незначительно
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Оборот розничной торговли в Волгоградской области вырос незначительно
Сегодня, 09:56ЭкономикаНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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