Оборот розничной торговли в Волгоградской области вырос незначительно

На 2,1% вырос оборот розничной торговли в Волгоградской области по сравнению с прошлым годом. За первую половину текущего года он составил более 170 млрд рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, среднедушевой оборот розничной торговли на каждого жителя области оценивается в 67 тысяч рублей. Все перечисленные показатели за год увеличились незначительно.

Оборот предприятий общепита в регионе за первые шесть месяцев года составил 5,2 млрд рублей и вырос на 4,1%. В среднем каждый житель области тратит в заведениях общественного питания немногим больше двух тысяч рублей в месяц.