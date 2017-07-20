На юге России нашли новый способ борьбы с похитителями электроэнергии

Специалисты пользуются портативным рентгеном. Его стоимость составляет более 700 тысяч рублей, но энергетики, считают, что он оправдает себя. Ведь с начала года на юге России выявлено свыше 153 миллионов киловатт-часов неучтенного потребления электроэнергии, пишет «Российская газета».
Магниты и набросы, которые используют недобросовестные граждане, выявляются по повреждениям магнитных пломб или небалансу в сети. Но когда неплательщики переделывают электросчетчики, внося различные изменения, тогда помогает аппарат, который используют службы безопасности при досмотре багажа в аэропортах и железнодорожных вокзалах.
Теперь с помощью рентгенотелевизионной установки факт вмешательства во внутреннюю схему счетчиков энергетики определяют за считанные минуты.