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На юге России нашли новый способ борьбы с похитителями электроэнергии
Сюжеты:
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На юге России нашли новый способ борьбы с похитителями электроэнергии
Сегодня, 11:22ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: o-nedvizhke.ru
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