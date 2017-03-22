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В Волгограде на базе ВгАЗ будет создана технологическая долина
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде на базе ВгАЗ будет создана технологическая долина
Сегодня, 15:56ЭкономикаСергей МатанцевФото: safronov.livejournal.com
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