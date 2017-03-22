В Волгограде на базе ВгАЗ будет создана технологическая долина

Сегодня президент одного из крупнейших в мире производителей алюминия ОК РУСАЛ Олег Дерипаска и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявили о достижении договоренностей по созданию производственного кластера в Волгоградской области.

Сегодня в Волгограде состоялась рабочая встреча президента РУСАЛа Олега Дерипаски, генерального директора РУСАЛа Владислава Соловьева, полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Незадолго до этого представителям РУСАЛа удалось договориться с областной администрацией и поставщиком электроэнергии Русгидро по развитию производственной площадки Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ), где планируется перезапуск электролизных мощностей, а также в 2018 году будет организован выпуск обожженных анодов и реконструировано производство алюминиевых пигментов. Благодаря этому сегодня уже идет речь о создании Волгоградской технологической долины.

Фото: Андрей Липанов, novostivolgograda.ru

Вот что заявил Андрей Бочаров на встрече с гендиректорами двух крупнейших российских холдингов Русгидро и РУСАЛ, которая состоялась на Волгоградском алюминиевом заводе 22 марта:

- Сегодня на территории Волгоградской области есть возможность для развития любого промышленного производства, но для этого необходимо несколько условий: это желание собственника предприятия и помощь государства, и тогда продукция будет отвечать самым высоким мировым стандартам. Мы уверены, что решение, которое было сегодня принято, позволит Волгоградскому алюминиевому заводу стать базовым в алюминиевой промышленности страны.

Фото: Андрей Липанов, novostivolgograda.ru

Концепция Волгоградской технологической долины предполагает создание новых перерабатывающих производств в непосредственной близости от производителя первичного алюминия с возможностью прямых поставок жидкого металла. Аналогичную концепцию также планируется реализовать с участием РУСАЛа в Хакасии и Красноярском крае.

На территории технологической долины в Волгограде будут выпускать строительные материалы, автокомпоненты, сооружения и конструкции на базе алюминиевого профиля. По предварительным подсчетам, благодаря запуску Волгоградской технологической долины будет создано порядка 2-3 тыс. рабочих мест.

Только в производство первичного алюминия и полуфабрикатов на ВгАЗе будет инвестировано почти 10 млрд рублей, в производство продукции высоких переделов на территории долины – еще около 2,7 млрд рублей.

Фото: Андрей Липанов, novostivolgograda.ru

В настоящее время идет подготовка к созданию в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), позволяющей снизить риски для будущих инвесторов благодаря особому режиму ведения бизнеса.