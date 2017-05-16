Налоговики региона рассказали предпринимателям о тонкостях налогообложения
Сегодня, 13:07ЭкономикаФото: economics.volgograd.ru
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В Центре развития бизнеса специалисты УФНС России по Волгоградской области провели «День налоговой помощи».
В этот день налоговики проконсультировали представителей малого и среднего бизнеса по вопросам, касающимся тонкостей налогооблажения.
По информации реионального комитета экономической политики и развития, за «День налоговой помощи» представители малого и среднего бизнеса узнали о нововведениях в налоговом законодательстве, особенностях применения различных систем налогооблажения, а также о том, как воспользоваться «налоговыми каникулами» и получить патент.
В планах сделать проведение тематических консультации предпринимателей по актуальным вопросам на площадке Центра развития бизнеса на постоянной основе.
Уже запланированы встречи бизнесменов со специалистами Роспотребнадзора, Росреестра и других ведомств.
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