Налоговики региона рассказали предпринимателям о тонкостях налогообложения

В Центре развития бизнеса специалисты УФНС России по Волгоградской области провели «День налоговой помощи».

В этот день налоговики проконсультировали представителей малого и среднего бизнеса по вопросам, касающимся тонкостей налогооблажения.

По информации реионального комитета экономической политики и развития, за «День налоговой помощи» представители малого и среднего бизнеса узнали о нововведениях в налоговом законодательстве, особенностях применения различных систем налогооблажения, а также о том, как воспользоваться «налоговыми каникулами» и получить патент.

В планах сделать проведение тематических консультации предпринимателей по актуальным вопросам на площадке Центра развития бизнеса на постоянной основе.