Волгоградские депутаты внесли поправки в региональный бюджет

На вчерашнем заседании комитет Волгоградской областной Думы по бюджету и налогам поддержал поправки к главному финансовому документу региона на следующий год. Депутаты пообещали, что в областной казне найдутся средства для поддержки малоимущих и помощи обманутым дольщикам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Облдумы, доходную и расходную части бюджета было решено увеличить на 1,5 млрд рублей в связи с поступлением федеральной дотации. В итоге доходы и расходы региона в следующем году составят по 87,7 млрд рублей. Хотя ранее депутаты от КПРФ предлагали принять дефицитный бюджет, существенно увеличив социальные расходы, это предложение не прошло: комитет большинством голосов постановил оставить бюджет бездефицитным.

По заверениям парламентариев, в казне Волгоградской области хватит денег, чтобы полностью обеспечить социальные обязательства перед населением. Федеральную дотацию планируется направить на обеспечение образовательного процесса в школах и детских садах. Ещё 960 млн рублей, которые удалось освободить за счёт сокращения расходов на обслуживание госдолга, пойдут на выплату зарплат бюджетникам, соцподдержку уязвимых категорий граждан, помощь обманутым дольщикам и пополнение резервного фонда.