В Волгограде проходит промышленная выставка «Пром-Volga 2017»

Накануне в Волгограде открылась индустриальная выставка «Пром-Volga 2017». Свою продукцию и новые разработки на ней представляют ведущие российские и белорусские предприятия.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в выставке принимают участие порядка семидесяти индустриальных организаций из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Владимира, Воронежа, Екатеринбурга, Казани и Тольятти, а также из республики Беларусь. Из местных предприятий свою продукцию презентовали «Волгограднефтемаш», «Эконекс», Волгоградский электромеханический завод и другие предприятия машиностроительной отрасли. Выставку посетил вице-губернатор Роман Беков, председатель регионального комитета промышленности и торговли.

За последние три года в промышленность региона было инвестировано свыше 245 миллиардов рублей, объёмы промышленного производства выросли на 170 миллиардов рублей. Это говорит о позитивной динамике в промышленной отрасли.Роман Беков, вице-губернатор Волгоградской области

В рамках форума состоялось заседание общественного совета при Облпромторге, на котором вице-губернатор озвучил планы по реализации важных индустриальных инвестпроектов. На мероприятии также наградили победителей областного этапа конкурса «Сто лучших товаров России», среди которых в этом году оказались ОАО «ЕПК Волжский», АО «Волгогазоаппарат» и Волгоградский завод весоизмерительной техники.