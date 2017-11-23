В России с 10 декабря начнет действовать новый график движения поездов
Сегодня, 14:35ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: ortustour.ru
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Холдинг «РЖД» предупредил всех пассажиров железной дороги о том, что с 10 декабря вводится новый график движения поездов по России.
Изменения вступят в силу в ноль часов по московскому времени. Новый план формирования пассажирских составов будет действовать в течение года, сообщили в пресс-службе ОАО РЖД.
Компания планирует ускорить движение 413 поездов. Причем, 85 из них – более чем на 30 минут.
Уже в следующем месяце общее количество «скорых» и «скоростных» поездов должно увеличиться с 346 до 350. Они составят почти 63% от общего количества составов.
Кроме того, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в холдинге разработают дополнительно расписание для более 500 поездов. Это будет сделано для обеспечения перевозки болельщиков между городами проведения матчей.
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