В России с 10 декабря начнет действовать новый график движения поездов

Холдинг «РЖД» предупредил всех пассажиров железной дороги о том, что с 10 декабря вводится новый график движения поездов по России.

Изменения вступят в силу в ноль часов по московскому времени. Новый план формирования пассажирских составов будет действовать в течение года, сообщили в пресс-службе ОАО РЖД.

Компания планирует ускорить движение 413 поездов. Причем, 85 из них – более чем на 30 минут.

Уже в следующем месяце общее количество «скорых» и «скоростных» поездов должно увеличиться с 346 до 350. Они составят почти 63% от общего количества составов.