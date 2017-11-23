В России автомобилистов разделят на любителей и профессионалов

В скором времени российские автомобилисты, которые работают по найму, будут обучаться по новым программам, чтобы подтвердить свои профессиональные навыки.

Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» предлагает внести Минтранс РФ, сообщает в четверг газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, должны измениться российская система обучения водителей. Автомобилистов разделят на профессионалов и любителей. Первым для работы нужно будет получить так называемый международный код «95», который будет проставлен в правах. Для остальных процесс обучения упростится. Им, например, не придется изучать «принципы организации перевозок навалочных и сыпучих грузов» или «диспетчерское руководство работой подвижного состава».

Основная его цель законопроекта, который готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, – повысить уровень подготовки водителей-профессионалов.

Планируется разработать курсы обучения «по общеразвивающим программам»: по окончании можно получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест).

Те, кто захотят получить категории C, D, Е (и их подкатегории) для работы по найму, будут проходить «профессиональное обучение» по соответствующим программам.