Госдума запретила размещать рекламу на платежках за коммунальные услуги

Депутаты Государственной Думы одобрили в окончательном третьем чтении закон о запрете размещения рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Согласно тексту принятого документа, на жилищных платежках с двух сторон запрещается печатать информацию рекламного характера, передает в четверг ТАСС.

«Сегодня информационное пространство перенасыщено различного вида рекламой: наружной, звуковой, рекламой в СМИ, в печатных изданиях и др. Много жалоб поступает от граждан по поводу засилья рекламной информации на платежных документах», - говорится в пояснительной записке.

Конечно, у граждан есть право через суд избавляться от рекламы на жилищных квитанциях, добиваясь признания ее ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг. Но, как считают депутаты, не каждый человек в состоянии обращаться в судебные органы с таким заявлением.