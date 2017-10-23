ТПП России подписала соглашение о партнерстве с предпринимателями Хорватии

В центре международной торговли в Москве прошел Российско-хорватский экономический форум. На нем предприниматели обеих страх обсудили взаимный товарооборот и условия для развития инвестиций.

Учитывая, что президент Хорватии называет Россию важным экономическим партнером, с которым надо расширять сотрудничество, форум был приурочен к официальному визиту главы республики в Москву, сообщает телепрограмма «Бизнес вектор» (РБК).

С обеих сторон существует исключительный интерес к укреплению торговых связей. Сегодняшний форум демонстрирует, что наши сообщества отстаивают принципы делового партнерства. Я также хотела бы подчеркнуть усилия хорватских компаний по выходу на российский рынок.Колинде Грабар-Китарович, президент Республики Хорватия

К сожалению, товарооборот между странами из-за санкций снизился до 500 млн. долларов, хотя раньше он был в четыре раза больше, констатировал президент Хозяйственной палаты Хорватии Лука Бурилович. На прошедшей встрече он заявил, что хорваты намерены вернуться к прежнему уровню.

Мы очень довольны сотрудничеством с российской торгово-промышленной палатой и господином Катыриным. Кроме постоянного представительства Хорватской хозяйственной палаты в Москве, у нас есть представительство в Брюсселе. И там мы постоянно доказываем необходимость сотрудничества с Россией.Лука Бурилович, президент Хозяйственной палаты Хорватии

Россию интересуют хорватские лекарства, косметика и машинная техника, партнеров – наши энергоносители, экспорт которых в республику составляет свыше 90 процентов. Во время форума президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что диверсификация экспорта – одна из главных задач, стоящих сегодня перед бизнес-сообществом обеих стран.

Наша задача – предлагать хорватским коллегам другие товары, а также создавать вместе с ними продукт, который способен выходить на европейский и мировой рынок. Думаю, что именно поэтому такая делегация большая приехала – больше 150 человек. Впрочем, и наших участников очень много записалось на встречи. У нас еще 9 секций, встречи «би-ту-би».Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России