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Финансирование сельского хозяйства в Волгоградской области сокращать не будут
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Финансирование сельского хозяйства в Волгоградской области сокращать не будут

Сегодня, 13:58ЭкономикаНикита ДробныФото: tribuna-pnkr.ru
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