Финансирование сельского хозяйства в Волгоградской области сокращать не будут
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, на сегодняшний день в области убрано около 90% всех посевных площадей; почти полностью завершена уборка зерновых, урожай приближается к показателю в 5,6 млн тонн. Показатели урожайности в этом году оказались высокими — в среднем по региону они составляют 26,8 центнера с гектара.
В Волгоградской области уже собраны 70% овощей и половина всех технических культур. Полностью закончен сев озимых на площади около 1,5 млн гектаров. В целом сельскохозяйственный год завершается на хорошем уровне. Губернатор подчеркнул, что необходимо дополнительно проработать ряд вопросов, связанных с реализацией аграрной продукции, в том числе за пределами региона; кроме того, Андрей Бочаров призвал по достоинству наградить всех работников сельскохозяйственной отрасли, обеспечивших успех уборочной кампании.
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