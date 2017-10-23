Финансирование сельского хозяйства в Волгоградской области сокращать не будут

В Волгоградской области финансирование программ, связанных с развитием мелиорации, переработки овощной продукции и реализацией зерна, в следующем году останется на прежнем уровне или увеличится. Сокращать его однозначно не планируется — об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, на сегодняшний день в области убрано около 90% всех посевных площадей; почти полностью завершена уборка зерновых, урожай приближается к показателю в 5,6 млн тонн. Показатели урожайности в этом году оказались высокими — в среднем по региону они составляют 26,8 центнера с гектара.