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В Госдуме пересмотрят способ выдачи субсидий на оплату ЖКХ
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В Госдуме пересмотрят способ выдачи субсидий на оплату ЖКХ
Вчера, 08:11ЭкономикаНаталья ЖурбинаФото: Rway.ru
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