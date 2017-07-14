В Госдуме пересмотрят способ выдачи субсидий на оплату ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект, касающийся субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Нет, сами субсидии останутся без изменений – никто их не ликвидировать, ни уменьшать не собирается. Но в случае принятия данных корректировок, может в корне измениться сам способ предоставления субсидий. Об этом сообщает комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.

Одно из главных изменений, которое внесено в законопроект, является предложение не отдавать субсидии в руки гражданам, а напрямую перечислять их юрлицами, которые оказывают коммунальные услуги. По замыслу разработчиков документа, если субсидии будут автоматически перечисляться юрлицам, которые предоставляют коммунальные услуги, это позволит упростить порядок их предоставления, а также позволит перечислять их в случае наличия задолженности за услуги ЖКХ, что снизит задолженность за коммунальные услуги в целом в России.