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Волгоградские энергетики подготовились к грозовому лету
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Волгоградские энергетики подготовились к грозовому лету
Сегодня, 19:18ЭкономикаФото: mrsk-yuga.ru
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