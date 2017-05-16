Волгоградские энергетики подготовились к грозовому лету

Волгоградские энергетики проверили техническое состояние грозозащитных устройств, молниеотводов, разрядников, ограничителей перенапряжений и заземляющих спусков железобетонных опор, сообщили в пресс-службе «МРСК Юга».
Сейчас мультикамерными разрядниками оборудована воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ в Жирновском районе. Такие же высокотехнологичные устройства заменили и грозозащитные тросы на участках воздушных линий, подходящих к подстанциям «Линево-Алешники» и «Алешники-Макаровская».
На каждой подстанции установлено в среднем более двадцати единиц разрядников и ограничителей перенапряжения, которые регулярно проходят техническое обслуживание.
Также энергетики проверили аппаратуру релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, регистраторов аварийных событий. В компании уверены, что грозовой сезон пройдет без аварийных ситуаций.