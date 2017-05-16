Торгово-промышленная палата России проведет в мае большой фестиваль бизнеса

В пятницу, 26 мая, Торгово-промышленная палата России проведет в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной Москвы фестиваль бизнеса с широкой деловой и развлекательной программой.

Мероприятие пройдет в День российского предпринимательства – профессионального праздника отечественного делового сообщества, установленного указом Президента РФ в 2007 году.

По словам главы ТПП РФ Сергея Катырина, участники фестиваля подведут итоги развития российского предпринимательства за год и обменяются идеями и предложениями по решению проблем, которых у бизнеса немало.

По мнению Катырина, сегодня предприниматели нуждаются в доступности финансовых ресурсов. Это необходимо для развития бизнеса.

«Страна начинает выходить из кризиса, ей необходим инвестиционный рывок, но для этого нужны дешевые длинные деньги. Опыт работы ТПП РФ показывает, что конечная ставка кредита на уровне 10–11 процентов обеспечивает поддержание производства на текущем уровне. Активные инвестиции в новые проекты начинаются при ставке ниже 8, а оптимальная ставка – 5 процентов. Плюс к этому надо, чтобы кредиты шли на развитие производства, потому что, как известно, страна живет, пока работают заводы. Очень важно, кому страна отдает свой заказ. Вот если, как задумывалось, малый бизнес будет получать 20 процентов госзаказа, то это практически та же очень серьезная инвестиция в развитие предпринимательства», – отметил президент ТПП России.

Во время проведения фестиваля бизнеса в рамках деловой программы запланирован деловой завтрак по проблемам доступа малых и средних предприятий к закупкам государственных корпораций и компаний с государственным участием.

Также будут работать дискуссионные площадки и мастер-классы. К примеру, 10 молодых предпринимателей попробуют свои силы в конвейере проектов, а квалифицированные судьи-инвесторы выберут наиболее перспективные идеи.

Предпринимателей ждет бесплатная дегустация фермерских продуктов, выпечки и напитков от участников проекта ТПП РФ «АГРО «За Качество!». Будут подведены итоги межрегионального конкурса «Папа, Мама, я – бизнес-семья».