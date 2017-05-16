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Самый качественный песок в регионе будут добывать в Дубовском районе
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Самый качественный песок в регионе будут добывать в Дубовском районе
Сегодня, 07:43ЭкономикаФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru/
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