Самый качественный песок в регионе будут добывать в Дубовском районе

Площадь месторождения составляет более 115 гектаров. Примерный объем запасов полезных ископаемых – около 21,5 млн. кубометров.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, именно здесь будут добывать кварцевый песок, который отличается повышенной стойкостью к физическим и атмосферным воздействиям, прочностью и инертностью к химическим средам.
Областные власти ожидают, что промышленное освоение месторождения позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и пополнить доходную часть бюджета региона за счет налоговых поступлений.
Только в прошлом году областной бюджет получил почти 22,5 млн. рублей в качестве налога на добычу полезных ископаемых.
Сегодня в Волгоградской области разрабатывается 52 месторождения общераспространенных полезных ископаемых. На большинстве из них добывается строительный песок.