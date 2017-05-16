Самый качественный песок в регионе будут добывать в Дубовском районе

В Волгоградской области выдана лицензия на разработку одного из крупнейших в регионе месторождений строительного песка, которое было обнаружено в прошлом году в Дубовском районе.

Площадь месторождения составляет более 115 гектаров. Примерный объем запасов полезных ископаемых – около 21,5 млн. кубометров.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, именно здесь будут добывать кварцевый песок, который отличается повышенной стойкостью к физическим и атмосферным воздействиям, прочностью и инертностью к химическим средам.

Областные власти ожидают, что промышленное освоение месторождения позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и пополнить доходную часть бюджета региона за счет налоговых поступлений.

Только в прошлом году областной бюджет получил почти 22,5 млн. рублей в качестве налога на добычу полезных ископаемых.