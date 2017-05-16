Роспотребнадзор ужесточит наказание для водоканалов за плохую работу

Роспотребнадзор собирается увеличить штрафы в связи с многочисленными нарушениями, которые были выявлены в работе водоканалов за последние два года.

В ведомстве уже разработали соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, ужесточающих ответственность для предприятий, занимающихся водоснабжением и канализацией, сообщили сегодня «Известия».

В 2015 и 2016 годах специалисты Роспотребнадзора провели 33 тысячи проверок объектов водоснабжения и 3 тысячи объектов водоотведения, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения технологий очистки воды и невыполнение защитных и охранных мероприятий в водозаборах.