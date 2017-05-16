Роспотребнадзор ужесточит наказание для водоканалов за плохую работу

В ведомстве уже разработали соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, ужесточающих ответственность для предприятий, занимающихся водоснабжением и канализацией, сообщили сегодня «Известия».
В 2015 и 2016 годах специалисты Роспотребнадзора провели 33 тысячи проверок объектов водоснабжения и 3 тысячи объектов водоотведения, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения технологий очистки воды и невыполнение защитных и охранных мероприятий в водозаборах.
Информацию по размерам новых штрафов в ведомстве пока не озвучили, так как цифры еще не утверждены. В то же время нынешние штрафы в Роспотребнадзоре называют скромными: для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.