Хочешь много зарабатывать - иди в финансисты

В Министерстве труда и социальной защиты назвали сферы деятельности с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в 2016 году.

Самым высокооплачиваемым сектором экономики стал финансовый. Здесь средняя зарплата составила 78 311 рублей ( в 2015 - 69 480 рублей). Такие данные приводит RT со ссылкой на источник в Минтруде. Меньше всего уровень зарплат - в сельском хозяйстве, охотничьей и лесной отраслях - 21 445 рублей ( 2015 - 19 455 рублей).

Средняя же зарплата по России в 2016 году, по данным Росстата, составила 36 746 рублей.