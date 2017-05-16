Хочешь много зарабатывать - иди в финансисты

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В Министерстве труда и социальной защиты назвали сферы деятельности с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в 2016 году.
Самым высокооплачиваемым сектором экономики стал финансовый. Здесь средняя зарплата составила 78 311 рублей ( в 2015 - 69 480 рублей). Такие данные приводит RT со ссылкой на источник в Минтруде. Меньше всего уровень зарплат - в сельском хозяйстве, охотничьей и лесной отраслях - 21 445 рублей ( 2015 - 19 455 рублей).
Средняя же зарплата по России в 2016 году, по данным Росстата, составила 36 746 рублей.
К сожалению, экономические прогнозы Министерства экономики неутешительные, так как они они прогнозируют реальный рост зарплат всего в 1,5 раза в течение ближайших 18 лет при росте ВВП на 176% и повышении производительности труда в 3,4 раза.
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