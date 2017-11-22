Волгоградские врачи и учителя беднее коллег из соседних регионов ЮФО

Росстат опубликовал официальные данные о среднем уровне зарплат работников бюджетной сферы в регионах Южного федерального округа. Статистика удручает: в Волгоградской области врачи, воспитатели, учителя и соцработники получают меньше, чем их коллеги из большинства соседних субъектов РФ.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные Росстата, данные собирались и анализировались за период с января по сентябрь текущего года. Практически по всем показателям Волгоградская область оказалась среди «аутсайдеров»: зарплаты бюджетников меньше только в Калмыкии и Адыгее.

Воспитатели в волгоградских детских садах, с точки зрения официальной статистики, получают ежемесячно немногим больше 22 тысяч рублей. Для сравнения, в Краснодарском крае этот показатель оценивается в 25 тысяч, в Севастополе — примерно в 24,5 тысячи рублей. Следует отметить, что во всех случаях речь, очевидно, идёт только о номинальном уровне зарплат без вычета обязательных платежей; на практике из озвученных сумм следует вычесть налоги.

Средняя зарплата учителя в Волгограде, по оценке Росстата, не дотягивает до 25 тысяч рублей. По этому показателю регион отстаёт от Астраханской области, Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Примерно такая же картина наблюдается с зарплатами врачей (в Волгограде — около 36,4 тысячи; в Крыму — более 42,5 тысячи рублей), соцработников (в Волгограде — менее 18 тысяч, в Крыму — около 21 тысячи) и работников сферы культуры (в Волгограде — менее 19 тысяч рублей, тогда как в Севастополе — более 24 тысяч). По всем перечисленным профессиям средние зарплаты в Волгоградской области ниже, чем усреднённые показатели по Южному федеральному округу в целом.