Волгоградские депутаты хотят пополнить бюджет за счёт чиновничьих иномарок

Сегодня в Волгоградской областной Думе прошло первое чтение регионального законопроекта, предусматривающего отмену льгот по транспортному налогу для чиновников и бюджетных учреждений.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», правовой акт предусматривает полное упразднение транспортных послаблений для сотрудников региональных органов власти. Это значит, что чиновникам придётся платить налоги за свои иномарки на общих основаниях. По мнению депутатов, такая мера позволит пополнить казну Волгоградской области примерно на 5 млн рублей.

Правда, у инициативы есть и оборотная сторона: вместе с госслужащими льгот по транспортному налогу могут лишиться и бюджетные учреждения. В этом случае поступления в казну, по предварительным оценкам, вырастут ещё приблизительно на 7-8 млн рублей. Однако часть «народных избранников» с этим пунктом законопроекта не согласилась: представители КПРФ предложили ограничиться снятием льготы с чиновников, поскольку многие бюджетные организации в Волгоградской области и так работают в условиях жёсткой экономии. Если учреждениям придётся ещё и оплачивать транспортный налог (а служебные автомобили числятся на балансе достаточно многих образовательных заведений, больниц и так далее), их шаткое финансовое положение может ухудшиться ещё сильнее.