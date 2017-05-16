На Волжской ГЭС сброс паводковых вод продлится до 10 июня

Росводресурсы установили на три недели вперед режим работы Волжской ГЭС по специальному весеннему попуску вод.

До 24 мая расходы воды через Волгоградский гидроузел составят 19 000±500 м³/с. Затем в течение двух дней сбросы будут снижаться на тысячу кубометров в секунду, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

Она сообщила, что с 26 по 30 мая сбросы воды будут составлять 17 000±500 м³/с. Затем они станут сокращаться ежедневно на 1000 м³/с. И уже к 10 июня расходы воды на Волжской ГЭС окажутся на уровне 7000 ±500 м³/с.

Режим работы Волгоградского гидроузла определен Федеральным агентством водных ресурсов 19 мая, согласно рекомендациям Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Он разработан с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, а также предложений водопользователей.

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