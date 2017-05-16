Минпромторг запускает программу субсидирования лизинга техники

Федеральные субсидии могут получить лизинговые организации, предоставляющие единовременную скидку при уплате авансовых платежей по договорам лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов.

Реализация в 2017 году программы субсидирования лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов позволит стимулировать закупку современных машин и оборудования. Это позволит дополнительно выпустить и реализовать на российском рынке свыше 5 тысяч единиц такой техники, сообщили в комитет промышленности и торговли Волгоградской области.

Меры поддержки касаются новой техники, произведенной не ранее 2016 года, договор лизинга на которую заключен с 1 января текущего года. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей.