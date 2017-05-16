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Минпромторг запускает программу субсидирования лизинга техники
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dorozhnaya tekhnika
Минпромторг запускает программу субсидирования лизинга техники
Сегодня, 16:13ЭкономикаНаталья ЖурбинаФото: promtorg.volgograd.ru
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