«Яндекс» оказался слишком оптимистичен в оценке волгоградских зарплат

Онлайн-сервис «Яндекс.Работа» оценил среднюю зарплату типичного волгоградца в 43 тысячи рублей. Сами жители города-героя, как и следовало ожидать, с такими подсчётами не согласились.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», вывод о величине средней зарплаты в Волгограде был сделан на основе анализа вакансий, размещённых местными работодателями на «Яндекс.Работе». При этом использовалась специфическая методика вычислений: в расчёт брались только средние арифметические значения, не учитывались самые высокие и самые низкие зарплатные предложения, для отдельных профессий средний уровень зарплат вычислялся только на основе определённого количества объявлений. В итоге результаты, представленные сервисом, разительно отличаются от реальной картины.

По версии «Яндекс.Работы», вольготнее всего в Волгограде живётся водителям: они якобы зарабатывают по 42 тысячи рублей в месяц. В рейтинг самых прибыльных профессий вошли также торговые представители (37 тысяч), менеджеры (33 тысячи), инженеры (30 тысяч) и продавцы (22 тысячи рублей).

Фото: скриншот сайта "Яндекс.Работа"

Сами волгоградцы с этими выводами не согласились. Пользователи соцсетей уже вовсю упражняются в остроумии, предлагая оригинальные варианты профессий, чьи представители могут получать в Волгограде зарплаты по 43 тысячи рублей.