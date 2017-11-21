«Яндекс» оказался слишком оптимистичен в оценке волгоградских зарплат
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», вывод о величине средней зарплаты в Волгограде был сделан на основе анализа вакансий, размещённых местными работодателями на «Яндекс.Работе». При этом использовалась специфическая методика вычислений: в расчёт брались только средние арифметические значения, не учитывались самые высокие и самые низкие зарплатные предложения, для отдельных профессий средний уровень зарплат вычислялся только на основе определённого количества объявлений. В итоге результаты, представленные сервисом, разительно отличаются от реальной картины.
По версии «Яндекс.Работы», вольготнее всего в Волгограде живётся водителям: они якобы зарабатывают по 42 тысячи рублей в месяц. В рейтинг самых прибыльных профессий вошли также торговые представители (37 тысяч), менеджеры (33 тысячи), инженеры (30 тысяч) и продавцы (22 тысячи рублей).
Сами волгоградцы с этими выводами не согласились. Пользователи соцсетей уже вовсю упражняются в остроумии, предлагая оригинальные варианты профессий, чьи представители могут получать в Волгограде зарплаты по 43 тысячи рублей.
Если верить официальным данным Волгоградстата, номинальная средняя зарплата в Волгоградской области составляет сейчас около 27 тысяч рублей. По этому показателю регион уступает большинству других субъектов ЮФО, включая Астраханскую область и Краснодарский край. И даже при таком уровне заработка реальные денежные доходы среднестатистического волгоградца окажутся сравнительно низкими: «на жизнь» типичному жителю областного центра остаётся немногим более 19 тысяч рублей. При этом реальные доходы волгоградцев продолжают сокращаться: с начала текущего года они уменьшились почти на 6%.
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