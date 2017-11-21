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«Яндекс» оказался слишком оптимистичен в оценке волгоградских зарплат
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Ria56.ru

«Яндекс» оказался слишком оптимистичен в оценке волгоградских зарплат

Сегодня, 12:42ЭкономикаНикита ДробныФото: ria56.ru
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