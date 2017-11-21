Волгоградские предприятия развивают торговые связи с Казахстаном
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, за первые девять месяцев года экспорт машин для уборки урожая в Казахстан вырос в 2,3 раза, экспорт машин для обработки почвы — вчетверо. Другую технику, используемую в сельском хозяйстве, волгоградские компании стали отправлять в Казахстан в пять раз чаще.
На сегодняшний день с казахскими деловыми партнёрами тесно сотрудничают пять индустриальных организаций Волгограда, производящих аграрную технику. Они поставляют в республику дробилки, экструдеры, прополочные бороны и прочее оборудование.
В целом по промышленному сектору объём экспорта в Казахстан с начала года вырос на 40%. В основном этот показатель был достигнут за счёт увеличения поставок лакокрасочной и химической продукции, а также изделий из чёрных металлов, каучука, резины и пластмасс.
+7 937 708 14 50