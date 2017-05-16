В Волгограде и Волжском началась «Неделя предпринимательства»

Мероприятия, организатором которых выступает комитет экономической политики и развития Волгоградской области, продлятся по 26 мая, когда будет отмечаться День российского предпринимательства.

Это круглые столы, семинары, тренинги, посвященные актуальным вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Их участниками станут предприниматели, представители власти, институтов поддержки бизнеса.

В торгово-промышленной палате уже состоялся круглый стол по теме взаимодействия власти и бизнеса в противодействии коррупции. Впереди участников «Недели предпринимательства» ожидают форум «Деловой климат региона», круглый стол «Женское предпринимательство», награждение победителей конкурса «Лучший менеджер».