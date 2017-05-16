В Волгограде и Волжском началась «Неделя предпринимательства»

Это круглые столы, семинары, тренинги, посвященные актуальным вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Их участниками станут предприниматели, представители власти, институтов поддержки бизнеса.
В торгово-промышленной палате уже состоялся круглый стол по теме взаимодействия власти и бизнеса в противодействии коррупции. Впереди участников «Недели предпринимательства» ожидают форум «Деловой климат региона», круглый стол «Женское предпринимательство», награждение победителей конкурса «Лучший менеджер».
Итоги «Недели предпринимательствая»подведут 26 мая, в День российского предпринимательства. В этот день состоится награждение победителей конкурсов «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства» Волгограда и региона.