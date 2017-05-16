Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Волгограде и Волжском началась «Неделя предпринимательства»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%9d%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
В Волгограде и Волжском началась «Неделя предпринимательства»
Сегодня, 08:23ЭкономикаАвтор: Наталья ЖурбинаФото: economics.volgograd.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк