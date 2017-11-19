С начала года волгоградцы стали почти на 6% беднее

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на публикацию статистического ведомства, после первого этапа разработки данных номинальные денежные доходы волгоградцев составили 460,6 млрд рублей – это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ранее Волгоградстат озвучивал ещё менее приятные цифры: в августе его специалисты оценивали уровень падения номинальных доходов по региону в 3,2%, а сокращение реальных доходов – в 7,1%.
При этом в Волгоградской области складывается парадоксальная ситуация: зарплаты формально повышаются, а население при этом постепенно нищает. Если вычесть из суммы, которую среднестатистический волгоградец ежемесячно получает за свои труды, все обязательные платежи, то по уровню реальных располагаемых доходов жители региона окажутся беднее резидентов других субъектов ЮФО – например, Краснодарского края или Астраханской области.
Напомним, ранее Волгоградстат сообщил о том, что рост цен на товары и услуги в Волгоградской области в этом году оказался незначительным. Однако даже несмотря на небольшой уровень инфляции, население региона продолжает беднеть.
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