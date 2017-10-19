Власти региона хотят поощрять муниципалитеты за перевыполнение плана по доходам

Рабочая группа Волгоградской областной думы поддержала предложения регионального комитета финансов, направленные на стимулирование муниципалитетов к сбору дополнительных доходов в казну.

Региональные власти с подачи федерального центра сегодня озабочены поиском резервов для пополнения казны. Поэтому в облдуме была создана специальная рабочая группа, задача которой - разработать документы, мотивирующие местные власти к увеличению собственных доходов, а также доходов консолидированного бюджета Волгоградской области и сокращению неэффективных расходов областного бюджета. В нее вошли 12 человек - депутаты облдумы, представители экономического блока администрации региона, Совета муниципальных образований, КСП.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, одно из предложений рабочей группы состоит в следующем: в случае перевыполнения муниципалитетом плана собираемости дохода по НДФЛ на 5%, половину доходов, поступивших в областной бюджет, предоставлять данному муниципальному образованию в виде дополнительной финансовой помощи. Причем проводить эту процедуру планируется два раза в год: в июле – по итогам 1-го полугодия и в декабре - по итогам 11 месяцев.

Добавим, что сейчас 85% налога на доходы физических лиц уходит в областную казну и 15% - в местные бюджеты.

Аналогично предлагается поступать и в случае со сбором транспортного налога: при сокращении недоимки по нему более чем на 10% половину суммы доходов, поступивших в региональную казну, направлять на дополнительную финансовую помощь муниципалитетам.

По мнению руководителя рабочей группы, председателя думского комитета по бюджету и налогам Ильи Кошкарева, эти меры будут стимулировать местные власти «более эффективно работать с должниками по погашению налоговой задолженности и росту собственных доходов и доходов в консолидированный бюджет региона».