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Власти региона хотят поощрять муниципалитеты за перевыполнение плана по доходам
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Власти региона хотят поощрять муниципалитеты за перевыполнение плана по доходам

Сегодня, 08:24ЭкономикаСветлана АлекбароваФото: b-port.com
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